Frontalieri in coda a Ponte Tresa. Il sindaco: “Riaprite Fornasette e Porto Ceresio”

Lunghissime code di auto si sono formate questa mattina al valico di Lavena Ponte Tresa, dopo che diverse attività hanno ripreso l’attività in Canton Ticino richiamando oltreconfine i lavoratori frontalieri.

La riapertura delle aziende e la chiusura dei valichi minori hanno fatto convergere sulla dogana di Ponte Tresa centinaia di auto.

«Questa mattina – dice il sindaco Massimo Mastromarino – a seguito della annunciata ripresa di molte attività in Ticino, gli incolonnamenti lungo gli assi viari per chi proviene dal Luinese e dalla Valceresio sono insostenibili».

La chiusura dei valichi minori in seguito ai provvedimenti per contrastare l’epidemia di coronavirus così non è sostenibile, per il territorio e per gli stessi frontalieri: «Per rispetto dei nostri frontalieri – dice Matromarino, che è anche presidnte dell’Associazione comuni di frontiera – ho subito chiesto ai nostri rappresentanti politici e ai referenti ticinesi la riapertura almeno dei valichi di Luino Fornasette e Porto Ceresio».