Gallera: “Basta accuse, in Lombardia epidemia è stata come una bomba atomica”

“Siamo molto vicini ad un momento in cui il primo tempo della nostra battaglia è finito. Il traguardo è molto vicino e vogliamo raggiungerlo a tutti i costi. Non dobbiamo allentare l’attenzione adesso e trascorrere una Pasqua in casa”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la conferenza stampa trasmessa sulla pagina Facebook della Regione.

L’assessore ha illustrato i dati del contagio a livello regionale e provinciale e ha spiegato che anche i Pronto soccorso hanno una pressione più ridotta, come pure decresce il numero dei ricoverati e delle persone ricoverate in terapie intensive.

L’assessore ha poi spiegato come “sia impossibile paragonare quanto successo in Lombardia rispetto a Veneto e Emilia-Romagna”. Secondo Gallera, infatti, “Da noi è scoppiata una bomba atomica: il virus ha girato indisturbato per almeno 20 giorni e, per fortuna, nelle altre regioni questo non è avvenuto. L’Emilia-Romagna è stata lambita, la provincia di Piacenza e’ stata colpita in maniera massiccia. In Veneto c’e’ stata l’individuazione a Vo’ Euganeo, in un’area ristretta dove si e’ riusciti a soffocare il virus subito. Noi, invece, abbiamo subito un’onda d’urto tremenda.

La risposta alla Federazione degli Ordini dei Medici della Lombardia

“Mi ha molto stupito, oltre che amareggiato, la nota che abbiamo ricevuto dalla Federazione degli Ordini dei Medici della Lombardia che assomiglia più ad un atto politico che ad una reale rappresentazione dei fatti”.

Inizia così la lettera di risposta dell’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, a quella ricevuta dal presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Gianluigi Spata, di cui riportiamo alcuni passaggi.