Gallera: “Nessun paziente covid imposto alla Rsa”

Botta e risposta sulla gestione delle Rsa da parte della Regione: l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera risponde alle polemiche legate alla gestione delle case di riposo per anziani, durante la fase acuta del contagio. Gallera parla delle misure prese con una delibera approvata l’8 marzo 2020 la numero 2906 «che prevedeva la possibilità per strutture ospedaliere di accogliere pazienti covid che venivano dimessi, e lo stessa stessa cosa valeva per i gestori delle Rsa che potevano accogliere dimessi covi sempre in maniera volontaria ma solo in strutture autonome dal punto di vista strutturale, con padiglioni seprarati dagli altri», ha detto Gallera.

«È vergognoso l’attacco di qualcuno che sostiene che abbiamo imposto il ricovero di pazienti covid all’interno delle Rsa».