La Compagnia della Gru non rinuncia a cantare: il video di “Sing” è sempre più popolare

Anche in periodo di quarantena forzata, la “Compagnia della Gru” non smette di eseguire i propri brani musicali. Grazie ai programmi di videoconferenza, i componenti del gruppo musicale varesino si sono riuniti – in maniera virtuale – per registrare e pubblicare la propria versione del brano “Sing”, composto dai Pentatonix ed eseguito con l’arrangiamento di Mark Brymer.

Pubblicato un paio di settimane fa sulla pagina Facebook ufficiale della “Compagnia della Gru”, il video ha iniziato a far lievitare il numero di visualizzazioni che ora – lo scriviamo nella tarda mattinata di domenica 19 aprile – punta ad arrivare a quota 30mila. «Ascoltatelo in HD» è il consiglio dei musicisti che hanno realizzato il filmato.

Un risultato che fa onore al gruppo nato nel 2000 grazie al supporto del Centro Studi Musicali Italiano e che è diretto dal maestro lavenese Enrico Salvato. Nel corso della propria attività “normale” (intendiamo: al di fuori della quarantena per il coronavirus), la Compagnia della Gru propone concerti di musica corale moderna con particolare predilezione per i repertori gospel, spiritual, pop, musical e di canto natalizio. Nei suoi vent’anni di storia la “Gru” conta oltre 500 esibizioni dal vivo anche all’estero e ha supportato spesso campagne di beneficenza.