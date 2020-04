La Pasqua al tempo del Coronavirus

Nell’emergenza sanitaria provocata dal Covid-19, la Chiesa ha cercato soluzioni per essere presente spiritualmente e materialmente.

«Ogni epoca ha le proprie sfide e la nostra è quella di mostrare che la chiesa è viva. Lo stesso Vicario Generale della Diocesi ambrosiana, monsignor Agnesi – racconta monsignor Luigi Panighetti, prevosto della città e decano di Varese – ci ha chiesto di essere creativi e così sono nati gruppi di Whatsapp per aggiornarsi sugli appuntamenti di fede in tv, chat di gruppo per pregare, sacerdoti che celebrano in diretta social o che inviano video messaggi per proseguire il cammino di catechesi».

Un accompagnamento che si è tradotto in una molteplicità di iniziative creative dopo la sospensione delle messe con la partecipazione dei fedeli.

«Sono innumerevoli le chiamate oceaniche al telefono, i siti web delle parrocchie che hanno potenziato la loro missione riempiendosi di sussidi per la preghiera “domestica”, lettere dei missionari e dalle missioni per testimoniare cosa lì accade. E non mancano le sfide quotidiane su Instagram per vedere quello che di bello c’è nelle nostre case, nelle nostre famiglie e nelle nostre vite. Le campane poi hanno sempre continuato a suonare per ricordarci che, seppure lontani, siamo uniti nella preghiera».

La quaresima è stata «“tempo di deserto” e di speranza allo stesso tempo. Le settimane si sono susseguite con l’adattamento alle indicazioni della Cei e della Diocesi cercando di proporre una via parallela alla consueta. E ciò sia riguardo alle celebrazioni che all’assistenza dei più deboli».

Con la Domenica delle Palme, il 5 aprile, «iniziamo quella che per gli ambrosiani si chiama settimana autentica – spiega Panighetti – e ciascuno proprio come sta accadendo nelle nostre famiglie e nelle reti di solidarietà cerca di dare il meglio, quello che può rispettando i propri talenti, le proprie paure e la propria tensione alla carità». Un impegno che ha dovuto prendere forme diverse e trasformarsi per mantenere sempre massima la sicurezza dei fedeli e dei sacerdoti. Ricordiamo in particolare quelli scomparsi a causa del virus (circa novanta) e tra loro alcuni che hanno vissuto il proprio ministero proprio nelle Parrocchie della Città. Le nostre chiese sono sempre rimaste aperte e ancora lo sono per la preghiera personale, senza assembramenti, nell’ambito di spostamenti determinati da esigenze lavorative o da situazione di necessità, come da normativa, tenendo un comportamento congruente con le norme attualmente in vigore.

LE TANTE FACCE DELL’IMPEGNO SILENZIOSO E OPEROSO NEL DECANATO.

«La distribuzione quotidiana di cibo ai più bisognosi prosegue grazie all’impegno delle Suore della Riparazione e della Casa della Carità che continuano a rispondere con generosità alle richieste.

Alla Casa della Carità, gestita dall’associazione Farsi Prossimo, si affiancano la Comunità Pastorale don Gnocchi con la consegna a domicilio di un pasto completo per anziani e i giovani della comunità pastorale Beato Marzorati che portano gratuitamente spesa e farmaci a chi non possono uscire di casa. Tutti servizi forniti in collaborazione con il Comune di Varese. E non va dimenticato il quotidiano impegno delle Caritas Parrocchiali».

Accanto all’accompagnamento materiale c’è la proposta spirituale.

Alle celebrazioni per la Domenica delle Palme, i Parroci e la Pastorale Giovanile del decanato di Varese affiancano un invio di materiali per vivere in casa l’inizio della Settimana Autentica sottolineando la natura “domestica” del vivere la Pasqua del Signore, in comunione con tutta la Chiesa. Una video-presentazione (disponibile sui siti delle parrocchie) dà le indicazioni per utilizzare i testi: dal foglietto per la messa alla proposta di preghiera in famiglia, dall’introduzione ai link fino ai sussidi diocesani.

Nella Settimana Autentica «invito tutti a trovare la propria modalità per seguire, tramite il media più congeniale, tutte le celebrazioni della Settimana Autentica e di Pasqua che rappresentano in assoluto i momenti più importanti dell’anno liturgico».

CON PAPA FRANCESCO

In diretta TV su RAI 1

5 aprile, Domenica delle Palme: ore 11.00 s. Messa

9 aprile, Giovedì Santo: ore 18.00 s. Messa

10 aprile, Venerdì Santo: ore 18.00 Celebrazione della Passione; ore 21.00 Via Crucis

11 aprile, Sabato Santo: ore 21.00 Veglia Pasquale

12 aprile, Domenica della Pasqua di Risurrezione: ore 11.00 s. Messa e Regina Coeli

CON L’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI

In diretta Tv su ChiesaTv (canale 195 digitale terrestre) Telenova (canale 14 digitale terrestre), www.chiesadimilano.it, Radio Marconi, e sul canale YouTube chiesadimilano.it

5 aprile, Domenica delle Palme: ore 11.00 s. Messa

9 aprile, Giovedì Santo: ore 17.30 S. Messa nella cena del Signore

10 aprile, Venerdì Santo: ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore

11 aprile, Sabato Santo: ore 21.00 Veglia Pasquale

12 aprile, Domenica della Pasqua di Risurrezione: ore 11.00 s. Messa

COMUNITÀ PASTORALE “SANT’ANTONIO ABATE” (parrocchie Basilica, Bosto, Brunella, Casbeno)

In diretta Facebook Comunità Pastorale Sant’Antonio abate; www.santantonioabatevarese.it

5 aprile, Domenica delle Palme: ore 8.30 s. Messa

9 aprile, Giovedì Santo: ore 21.00 S. Messa nella cena del Signore

10 aprile, Venerdì Santo: ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore

11 aprile, Sabato Santo: ore 21.00 Veglia Pasquale

12 aprile, Domenica della Pasqua di Risurrezione: ore 8.30 s. Messa

COMUNITÀ PASTORALE “MARIA MADRE IMMACOLATA” (parrocchie di Avigno, Bobbiate, Calcinate del Pesce, Capolago, Cartabbia, Lissago, Masnago e Velate)

In diretta su http://www.rns-lombardia.it/youtube.htm

5 aprile, Domenica delle Palme: ore 9.00 s. Messa

9 aprile, Giovedì Santo: ore 21.00 S. Messa nella cena del Signore

10 aprile, Venerdì Santo: ore 17.30 Celebrazione della Passione del Signore

11 aprile, Sabato Santo: ore 21.00 Veglia Pasquale

12 aprile, Domenica della Pasqua di Risurrezione: ore 9.00 s. Messa

COMUNITÀ PASTORALE “BEATO SAMUELE MARZORATI” (parrocchie di Biumo Superiore, Biumo Inferiore, San Fermo, Valle Olona)

In diretta le celebrazioni dell’Arcivescovo su Rai 1 e, alcune celebrazioni, su Facebook /OratoriBeatoSamuele/

5 aprile, Domenica delle Palme: ore 11.00 valorizziamo la Celebrazione eucaristica dell’arcivescovo in diretta TV su Rai 1; proposta gesto missionario di affissione delle locandine (in ogni condominio o via con l’augurio pasquale per tutta la gente del territorio)

9 aprile, Giovedì Santo: ore 16.00, ingresso nel triduo per i ragazzi e le famiglie dell’Iniziazione cristiana in diretta streaming su Facebook /OratoriBeatoSamuele/; ore 17.30: Messa in Coena Domini presieduta dall’arcivescovo in diretta TV; gesto di preghiera domestica*

10 aprile, Venerdì Santo: gesto di preghiera domestica*; ore 15.00 valorizziamo la Celebrazione della Passio Domini presieduta dall’arcivescovo in diretta TV

11 aprile, Sabato Santo: gesto di preghiera domestica; ore 21.00: Veglia nella Resurrezione del Signore presieduta dall’arcivescovo in diretta TV

12 aprile, Domenica della Pasqua di Risurrezione: ore 10.00 s. Messa in diretta streaming sulla pagina FB /OratoriBeatoSamuele/; ore 11.00: Messa presieduta dall’arcivescovo in diretta TV

* valorizzazione del contesto familiare per celebrazioni domestiche attraverso piccoli segni che accompagnino la quotidianità.

COMUNITÀ PASTORALE “BEATO DON CARLO GNOCCHI” (parrocchie di Giubiano, Bustecche, Lazzaretto, San Carlo, Bizzozero)

In diretta su facebook.com/dongnocchi/live

5 aprile, Domenica delle Palme: ore 10.00 s. Messa

9 aprile, Giovedì Santo: ore 20.30 S. Messa nella cena del Signore

10 aprile, Venerdì Santo: ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore

11 aprile, Sabato Santo: ore 20.30 Veglia Pasquale

12 aprile, Domenica della Pasqua di Risurrezione: ore 10.00 s. Messa

UNITÀ PASTORALE DELLA VALGANNA

In diretta Youtube Comunità pastorale Della Valganna

5 aprile, Domenica delle Palme: ore 10.00 s. Messa

9 aprile, Giovedì Santo: ore 18.00 S. Messa nella cena del Signore

10 aprile, Venerdì Santo: ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore

11 aprile, Sabato Santo: ore 19.00 Veglia Pasquale

12 aprile, Domenica della Pasqua di Risurrezione: ore 10.00 s. Messa

COMUNITÀ PASTORALE “S. EUSEBIO” (parrocchie di Casciago, Luvinate, Barasso, Morosolo)

In diretta su www.comunitasanteusebio.com

5 aprile, Domenica delle Palme: ore 10.00 s. Messa

12 aprile, Domenica della Pasqua di Risurrezione: ore 11.00 s. Messa

COMUNITÀ PASTORALE MALNATE (parrocchie di San Martino, San Lorenzo e Santa Trinità)

In diretta su www.parrocchiemalnate.it

9 aprile, Giovedì Santo: ore 21.00 S. Messa nella cena del Signore

10 aprile, Venerdì Santo: ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore

11 aprile, Sabato Santo: ore 21.00 Veglia Pasquale

12 aprile, Domenica della Pasqua di Risurrezione: ore 10.00 s. Messa

RADIO MISSIONE FRANCESCANA

In diretta su www.rmf.it e on air in FM (Frequenze 94,6 da Varese fino a Busto Arsizio; 91,7 città di Varese e comuni limitrofi; 88,5 in Valceresio; 90 zona tra Rancio Valcuvia – Laveno – Intra – Besozzo – Gavirate; 91,4 zona sud Lago Maggiore – Laveno – Sesto Calende – Varese; 89,55 zona nord Lago Maggiore – Laveno – Luino).