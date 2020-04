L’amore per il fiume non si ferma, nonostante il Coronavirus nascono le “Vedette dell’Olona”

L’Olona resta nel cuore: nonostante il divieto di andare lungo la ciclopedonale in valle a passeggiare o in bicicletta, anche se occorrerà attendere ancora un po’ per riappropriarsi di questi luoghi tanto cari, l’interesse a tutelare il fiume rimane primario.

È proprio in questi giorni che nel gruppo Facebook “Amici dell’Olona”(https://www.facebook.com/groups/1714394345466923/), che racchiude migliaia di appassionati del fiume, è nato un desiderio: attivarsi per salvaguardare il territorio.

A spiegare le motivazioni, l’avvocato Franco Brumana, anima del gruppo, in un post che presenta l’iniziativa: «Insieme ad altri “Amici dell’Olona” abbiamo aperto il gruppo “Vedette dell’Olona” (questo il link) per organizzare un servizio volontario di vigilanza delle condizioni del fiume. In diverse occasioni siamo intervenuti a fronte di segnalazioni di fenomeni di inquinamento avvertiti e segnalati da qualche amico dell’Olona. In molti di questi casi la segnalazione tempestiva e circostanziata con l’indicazione del luogo e dell’orario ci ha consentito di far intervenire gli enti competenti, che hanno risolto in breve tempo il problema o comunque hanno individuato le cause e le responsabilità. È chiaro che non si tratta dell’inquinamento costante del fiume derivato dal notorio malfunzionamento dei depuratori, che sussiste anche quando l’ acqua del fiume appare limpida e trasparente, ma di fenomeni quali le schiume, le colorazioni anomale e gli odori.

«Ora – prosegue Brumana – se individueremo un buon numero di vedette del fiume potremo moltiplicare i nostri interventi. Sarebbe importante disporre di almeno una vedetta per ogni comune. Da tempo si parla del servizio di sentinella, ma per varie ragioni, non è mai decollato. In proposito era intervenuto anche il presidente della provincia di Varese. Ora siamo stanchi di aspettare e pertanto partiamo con le nostre vedette. Naturalmente cercheremo la collaborazione delle pubbliche autorità competenti e dei Comuni».

Il gruppo di volontari tiene chiaramente conto della situazione particolare di questo momento, legata all’emergenza Coronavirus: non potendo muoversi liberamente sul territorio, si sfrutteranno queste settimane per la raccolta delle adesioni: «Viste le limitazioni per l’epidemia in corso per ora ci dedicheremo all’organizzazione. Daremo informazioni per rendere più efficaci le segnalazioni ed elaboreremo le procedure più proficue predisponendo anche dei moduli per effettuare le denunce alle autorità competenti» conclude Brumana.