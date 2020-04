Laveno Mombello: ordina il libro, la consegna è a casa

Consegne a domicilio da parte della libreria di Laveno Mombello. Il servizio è attivo da questa settimana e permette ai cittadini del comune e dei paesi limitrofi di ordinare i libri che desiderano e di riceverli a casa.

In questo momento di emergenza, dove il negozio di Via Labiena deve restare chiuso, la titolare della libreria, Barbara, ha infatti deciso di non lasciare soli i suoi clienti e di continuare la sua attività. Il mercoledì pomeriggio e il venerdì mattina consegnerà i libri a coloro che faranno l’ordine. Per prenotare il proprio libro è possibile mandare una mail a illibrolaveno@libero.it o su whatsapp al numero 340.6978257.

Inoltre, la libreria ha attivato una “call” con i suoi clienti: mandate la foto della vostra libreria e verrà pubblicata sulla pagina Facebook, è un modo per sentirsi più vicini e condividere la passione per i libri.