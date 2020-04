Le aziende italiane e il digital marketing

Anche nelle aziende italiane, di qualsiasi tipologia e dimensione, si sta assistendo ad un vero e proprio boom del digital Marketing. Del resto in passato nel nostro Pase le imprese che non utilizzavano in alcun modo la rete erano numerose; questo boom è quindi dovuto anche a una rapida corsa volta a riallinearsi al resto del mondo. Si deve anche considerare poi che il marketing digitale offre una serie di innegabili vantaggi, oggi sotto gli occhi di tutti, anche di coloro che gestiscono piccole aziende a conduzione familiare.

Perché rivolgersi al digital marketing

Sono molteplici le motivazioni che dovrebbero spingere qualsiasi azienda ad ampliare le proprie strategie di marketing digitale. Oggi esistono anche nel nostro Paese realtà consolidate, come ad esempio Italiaonline, in grado di offrire alle aziende un servizio completo per quanto riguarda il marketing digitale, dalla creazione di un sito aziendale fino alla predisposizione di campagne pubblicitarie sui social media o alla predisposizione di appositi corsi. Internet è la nuova piazza in cui si incontra la domanda e l’offerta; gli altri canali utilizzati per la pubblicità sono ancora molto utilizzati, ma la presenza in rete è considerata da tutti essenziale. Questo perché sempre più italiani stanno tralasciando altri mezzi di comunicazione per dedicarsi a internet. Si tratta già di oltre 40 milioni di utenti, che ogni giorno usano la rete per una media di 6 ore: molto più del tempo dedicato alla radio, alla tv, ai quotidiani.

I vantaggi del marketing digitale

Sono numerosi i vantaggi che il marketing digitale offre alle aziende. A partire dalla possibilità di costruire una campagna online a costi ridotti. Da alcune ricerche appare chiaro che numerose aziende di piccole dimensioni si affacciano alla rete in completa autonomia; sono invece le realtà più ampie e consolidate che preferiscono rivolgersi ad esperti del settore. Eppure sono proprio le PMI che potrebbero giovarsi maggiormente dell’aiuto di professionisti del digital marketing; nel nostro Paese però sono ancora molte le realtà, soprattutto piccole e locali, che ancora stentano a favorire gli investimenti in questo senso. Quindi, a fronte di un costante aumento delle imprese che si affacciano alla rete, numerose sono quelle che lo fanno in autonomia, ottenendo risultati scarsi.

Seguire un corso di web marketing

Chi desidera tagliare i costi del digital marketing può rivolgersi ad appositi corsi, tra i quali quelli offerti da Italiaonline. Si tratta di acquisire le necessarie capacità, che consentono di creare campagne pubblicitarie online di successo. Per un’azienda grande questo tipo di opportunità potrebbe essere poco allettante. Al contrario si tratta di una vera e propria necessitò per le PMI, che possono ottenere il know how necessario alla costruzione di campagne di marketing digitale di successo, in autonomia e senza spendere cifre proibitive per poterlo fare. In molti casi realtà di questo tipo comprendono che internet sia il futuro del marketing, ma non sono in grado di sfruttare il mezzo di comunicazione in maniera adeguata. Consentire alle piccole realtà imprenditoriali di costruire campagne di digital marketing di successo potrebbe essere la chiave per una ripresa economica rapida.