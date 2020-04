Marina De Juli vi invita a teatro: “Un 25 aprile con voi, dalla cucina di casa”

Il coronavirus e l’isolamento non possono fermare la creatività di Marina De Juli, attrice e regista che da Cuasso al Monte, dove sta trascorrendo questi giorni di stop forzato, non rinuncia ad andare in scena, seppure in un “teatro virtuale” ricreato nella cucina di casa.

In questi giorni Marina ha riadattato lo spettacolo “Allegra, signora fame” ai nuovi spazi e da domani, venerdì 24 aprile, a partire dalle 17, si potrà assistere a questo coinvolgente racconto – insieme ironico e amaro – in occasione della Festa del 25 aprile.

Lo spettacolo potrà essere visto sui canali social di Marina De Juli, sulla sua pagina Facebook, nel gruppo Marina De Juli Fans e sul canale Youtube.

“Allegra signora fame” è una storia inventata, ma fedele nei personaggi e nei fatti, narrata con gli occhi di un bambino, Pierin, che dalla campagna bergamasca arriva in città seguendo la sua numerosa famiglia alla ricerca del lavoro, e poi dalla città ritorna in campagna perché lavoro a Milano non ce n’è.

Tratto da un libro scritto dalla stessa attrice, lo spettacolo presenta un percorso italiano che dagli anni Trenta arriva fino alla Resistenza. Immagini di atroce poesia rurale e industriale, di risaie, di rane imburrate a colazione, di polenta e un “granìn de sucher”, di ricchezza e fame, di guerra, di allegria presa come pillola di sopravvivenza, di canti popolari, di viottoli immersi nella nebbia “burlona”, di bombardamenti e di rappresaglie dei tedeschi fino alla Liberazione e alla rinascita del Paese.

«Soprattutto – dice Marina De Juli – la vita di gente qualunque che con le sue lotte quotidiane vissute con passione e semplicità, dolore e ironia, ha fatto la Storia».