Mascherine in distribuzione ma dopo pasqua, così non si esce

“Cari Comeriesi”. Il sindaco Silvio Aimetti torna sulla pagina Facebook del comune per aggiornare la popolazione sull’emergenza in atto. A partire da quella sanitaria i cui contorni rimangono indefiniti: « per quanto riguarda l’andamento dei contagi sono a confermarvi che, a ieri sera, i dati ufficiali non segnalano altri casi di positività se non i due già noti, lo stesso vale per il personale in osservazione che attualmente è pari a 0. Siamo vicini alle Persone contagiate ed alle loro Famiglie. Al riguardo dell’attendibilità di questi dati mi sono già espresso nei giorni scorsi e non mi sembra opportuno ritornarci. Sono inoltre stati effettuati i tamponi sia “veloci” che tradizionali al personale della casa di riposo, siamo in attesa di ricevere aggiornamenti».

Aimetti passa poi a dare istruzioni ai residenti su mascherine e buoni pasto: « Ieri pomeriggio abbiamo ricevuto 700 mascherine dalla Protezione Civile che provvederemo a consegnare dopo Pasqua e questo anche per rimarcare l’indicazione fondamentale di restare a casa anche nei prossimi giorni. Nel caso in cui qualche Cittadino avesse urgenza di uscire e fosse sprovvisto di mascherina può comunque rivolgersi agli uffici comunali, per telefono o per mail, spiegando la motivazione (lavoro, acquisto di beni di prima necessità), si procederà tempestivamente alla consegna a domicilio della mascherina.

Da oggi pomeriggio sono in erogazione i buoni spesa per le Persone che ne stanno facendo richiesta, le stesse saranno preliminarmente contattate per compilare i documenti attestanti il loro stato di necessità. Stiamo verificando le numerose richieste che sono pervenute, è nostro dovere erogare questi contributi solo a chi ha i requisiti stabiliti dal decreto governativo. Continua il servizio di consegna a domicilio della spesa per gli over 65».

Nel territorio comunale i carabinieri stanno lavorando al fianco delle fasce più fragili della popolazione: « I Carabinieri della nostra stazione territoriale di Gavirate, comandati dal Luogotenente Indelicato, sono disponibili al ritiro della pensione per le persone anziane over 75 che ricadono nelle seguenti categorie :

– Non hanno famigliari che possano svolgere questa attività - Non hanno un accredito diretto in banca

Per poter attivare questo servizio è possibile chiamare direttamente la stazione Carabinieri di Gavirate o in alternativa contattare gli uffici comunali che si metteranno in contatto con la caserma di Gavirate.

Concludo con un’ultima nota positiva che, come Amministratori ci ha particolarmente toccato e che vorrei condividere con voi. Nel primo giorno di raccolta fondi per l’emergenza coronavirus i Comeriesi hanno già risposto donando 3000 €».