Matteo Bianchi sta con Trump: “La scelta sull’OMS è di buonsenso”

Il deputato leghista Matteo Bianchi, in merito alla posizione statunitense sull’Organizzazione Mondiale della Sanità, sta con Trump. Dopo l’annuncio della sospensione dei finanziamenti Usa all’OMS Bianchi spiega: «È una scelta di assoluto buon senso: hanno fatto un orribile, tragico errore nella gestione della pandemia di Coronavirus o forse sapevano cosa stava succedendo. In entrambi i casi la governance di coloro che dovrebbero proteggere la salute dell’umanità si è dimostrata inadeguata o, peggio ancora, in malafede».

Alla base delle critiche del deputato leghista ci sono le prime comunicazioni contraddittorie dell’Organizzazione: «“Chiudere i voli dalla Cina non serve” oppure “ridimensionare l’emergenza” sono solo alcune delle dichiarazioni fatte tra gennaio e febbraio dall’OMS. In ogni lavoro si hanno responsabilità, nei confronti della legge, dei clienti, dei cittadini, ecc…in teoria nessuno dovrebbe essere immune al giudizio di ciò che fa per colpa o dolo».