Nell’Art 67 della Costituzione la risposta all’oggi

Art 67

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

« In questo momento veramente drammatico per il nostro Paese Italia – dichiara Selvino Beccari capogruppo di Viva Gavirate – che si trova ad affrontare una guerra inaspettata e non dichiarata da un nemico invisibile ed irriconoscibile se non per la serie continua ed ininterrotta di morti, credo che tutti dovremmo fare un passo nella direzione della reciproca comprensione abbandonando l’armamentario vetusto delle logiche di scontro, retaggio stantio del passato.

Il consigliere Zocchi ha posto, tra gli altri, il tema del commercio, delle attività commerciali che soffrono drammaticamente il momento e che non hanno un orizzonte che possa consentire di guardare anche solo ad un domani prossimo.

Premetto che dovremmo guardare con ammirazione e riconoscenza all’impegno profuso dei volontari coordinati dall’Amministrazione Comunale; personalmente credo che si debba ringraziare il nostro Sindaco dottoressa Silvana Alberio ed in particolare il nostro vicesindaco Massimo Parola per l’impegno personale dato senza riserve in questa difficilissima situazione.

Detto questo, e detto che il nostro Paese è privo di un governo autorevole che sappia affrontare l’abbisogna, in continua contraddizione e con se stesso, caratterizzato da una politica degli annunci tra loro in conflitto permanente, governo del tutto inadeguato alle necessità del nostro Paese, penso che, quanto al nostro microcosmo gaviratese l’invito del Consigliere Zocchi a focalizzare il tema del commercio avrebbe meritato altro riscontro rispetto a quello, solamente polemico, che ho tristemente letto dagli organi di stampa.

È vero che abbiamo una maggioranza ed una minoranza ma questo non considera la specificità del momento storico, non considera in primis che ogni consigliere rappresenta l’Intera collettività gaviratese e non solamente i propri elettori.

Dobbiamo uscire dalla logica vetusta della maggioranza che si oppone a prescindere alla minoranza; della maggioranza che decide in totale autosufficienza senza ascoltare la voce che nel caso del Consigliere Zocchi non valuterei di strumentale opposizione ma di proposta.

Mi rendo perfettamente conto che l’attività impegnativa e rilevantissima di far fronte al bisogno immediato sia importante, e meritevole.

Mi rendo anche conto che risposte organiche debbono venire dal Governo del Paese che non c’è, ma porsi la domanda di che cosa possa fare la nostra Amministrazione, ripeto con tutti i limiti di bilancio e di competenze, per la nostra vivace collettività non mi pare cosa da forestieri.



Il nostro Governo non ha risposto e non risponderà alle domande, tra le altre in punto sussistenza della fattispecie della forza maggiore che impedisce lo svolgimento normale di ogni rapporto contrattuale; starà in silenzio, se va bene, diversamente entrerà in contraddizione con se stesso, delegano in fine all’autorità giudiziaria di risolvere i conflitti violenti all’interno del Paese che seguiranno a questo momento di estrema gravità.

Ciò detto, se la domanda sul che fare anche rispetto al commercio come a tutte le attività turistiche e produttive, se la porrà anche la nostra amministrazione, senza difese aprioristiche delle proprie competenze, credo che potremmo tutti trarne vantaggio o almeno cercare di contenere il danno. Proviamoci almeno.

Poi, ancora una volta, m’illudo sulla possibilità di una risposta compatta dell’intero paese, a prescindere da maggioranza ed opposizione, ma almeno fatemi provare.

In occasione dell’apertura del Consiglio Comunale ho fatto riferimento all’articolo 67 della nostra Carta Costituzionale che attribuisce a ciascun eletto la rappresentanza dell’intero corpo elettorale: io ci credo.

Un saluto ed un ringraziamento sincero a tutti i gaviratesi volonterosi.

Selvino Beccari»