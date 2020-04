“Nessuno escluso” a fianco della Croce Rossa

Anche “Nessuno escluso onlus” sostiene chi combatte in prima linea contro il Covid-19. L’associazione con sede a Cavaria con Premezzo ha deciso di destinare 5.000 euro alla Croce rossa di Milano e contribuire così all’acquisto dei materiali di protezione necessari per la salvaguardia della salute degli operatori.

«Oggi – commenta Paolo Biella, presidente di “Nessuno escluso” – sentiamo forte la necessità di essere a fianco di chi, nel nostro Paese, fronteggia in prima linea la grave emergenza epidemiologica che minaccia la salute e la vita di milioni di persone. Non possiamo tirarci indietro: per questo motivo abbiamo deciso di sostenere la Croce Rossa di Milano, che dall’esplosione dell’epidemia è attiva con interventi di soccorso sanitario in emergenza e con progetti sociali a supporto delle famiglie in difficoltà e delle persone senza dimora, distribuendo farmaci, generi alimentari e beni di prima necessità».

I soldi della donazione provengono dai fondi raccolti da “Nessuno escluso” nel 2019 attraverso il 5×1000. «Chiunque lo desideri – spiega Biella – può unirsi a noi tramite versamento su conto corrente intestato a “Nessuno escluso”. Provvederemo a inviare a Croce Rossa Milano tutti i fondi raccolti, ogni aiuto è prezioso».