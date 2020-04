“Nonostante il Coronavirus lo spaccio persiste”

Gli agenti di Polizia hanno sventato un episodio di spaccio a Milano, in viale Umbria: quattro spacciatori sono stati arrestati.

«Il consumo e lo spaccio di droga sono fenomeni talmente diffusi e radicati nel tessuto sociale milanese da non subire soste nemmeno durante una pandemia come quella del Covid-19». Questo il commento dell’assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato, che ha ringraziato gli agenti: «Agli agenti va il mio plauso per il loro operato, tanto più prezioso in queste settimane che già li vedono gravati di molteplici impegni per evitare il diffondersi del contagio da virus».