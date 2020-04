I numeri del contagio: 1293 positivi nel Varesotto, 102 casi in più

Sono 51.534 i casi di Coronavirus diagnosticati in Lombardia, con un aumento di 1.079 casi rispetto a ieri.

Al contempo si allenta ulteriormente la pressione sugli ospedali, i pazienti in terapia intensiva sono 1343, ovvero 26 in più rispetto a ieri.

La Regione ha processato complessivamente 5.500 tamponi (ieri erano 8107). 297 sono stati i decessi nelle ultime 24 ore esaminate (i morti in Lombardia sono saliti complessivamente a 9202). Quanto ai dati delle singole province, a Varese ci sono in totale 1293 casi, vale a dire 102 in più di quelli comunicati ieri.

I dati per provincia

Bergamo 9815 +103

Brescia 9477 +137

Como 1473 +89

Cremiona 4260 + 27

Lecco 1712 +34

Lodi 2278 +23

Monza Brianza 3157 +11

Milano 11538 +308

Mantova 2084 +40

Pavia 2781 +81

Sondrio 614 +23

Varese 1293 +102