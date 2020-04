Nuova ordinanza regionale: si a distributori automatici, mercati coperti e consegna a domicilio

L’ordinanza regionale del 6 aprile, in vigore dal 7 aprile, ha introdotto alcune modifiche all’ordinanza del 4 aprile. In quest’ultima si precisano alcuni passi importanti dal punto di vista economico.

I mercati coperti possono aprire a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda innanzitutto la presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita, e poi la sorveglianza pubblica o, eventualmente privata, che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento.

Possono rimanere in funzione i distributori automatici dei generi di monopolio e dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, ovunque collocati così come quelli presenti all’interno degli uffici, delle attività e dei servizi che in base ai provvedimenti statali possono continuare a restare in funzione, nel rispetto del distanziamento sociale.

È permesso il commercio al dettaglio di fiori e piante negli ipermercati e supermercati.



È consentita la vendita online (o non in presenza) e la consegna a domicilio di tutte le categorie merceologiche;

Le attività di cura e manutenzione del paesaggio (codice 81.3) sono consentite limitatamente alla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi finalizzate alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree.