Pavimenti in gomma Artigo, l’ideale per progetti ospedalieri

Più igiene, facile manutenzione, ottima resa estetica e versatilità a misura di un’architettura sostenibile. Sono alcuni tra i principali vantaggi offerti dalla qualità dei pavimenti in gomma Artigo per la progettazione di ospedali. La soluzione più efficace per la gestione delle articolate esigenze proprie di unità tanto complesse. Quali sono, in dettaglio, le prerogative della gomma Artigo e perché è la risposta ideale per gli spazi ospedalieri?

Massima resilienza, durata e resistenza all’impronta grazie ai pavimenti in gomma Artigo

La resilienza e la durata sono considerate criteri essenziali per la progettazione delle strutture ospedaliere, soprattutto in aree più soggette a forte traffico ed usura.

Da questo punto di vista, i pavimenti in gomma Artigo hanno rivelato, in molteplici circostanze, un’elevatissima resilienza, dando prova di prestazioni di durata di frequente superiori alle aspettative e fornendo un comfort al passo superiore a quello di qualsiasi altro prodotto.

Ma i benefici riguardano anche molti altri aspetti, come l’improntabilità. Quest’ultima è determinata dagli arredi (dai letti agli armadietti passando per le apparecchiature) che restano nella medesima posizione per lungo tempo, e quindi esercitano una costante pressione sul pavimento.

La proposta Artigo con spessore di 2 mm ha dimostrato eccellenti prestazioni in termini di resistenza all’improntabilità, mentre spessori superiori forniscono un’eccellente riduzione del rumore da calpestio e quindi contribuiscono a migliorare l’acustica degli ambienti.

Potete trovare alcuni esempi di pavimenti per ospedali, cliniche e sale operatorie realizzati da Artigo sul sito ufficiale www.artigo.com, che consente per altro di mettersi subito in contatto con la società.

Tanti altri vantaggi: igiene, facilità di pulizia e sostenibilità

Un altro fattore chiave, in ambito ospedaliero, è ovviamente l’igiene. Rispettare standard rigorosi è irrinunciabile, e basta qualche giunto aperto sul pavimento per generare focolai di batteri. Un inconveniente a cui non va incontro chi sceglie Artigo.

Questi pavimenti in gomma non si aprono sui giunti, poiché privi di plastificanti che migrano nel tempo. Di più. La gomma dispone di qualità naturali batteriostatiche. Tutto ciò ne fa una risorsa strategica negli ambienti ospedalieri. Le superfici si caratterizzano per essere non porose, eliminando spazi per la proliferazione dei batteri.

A ciò va ad aggiungersi la facilità di pulizia. La pulizia dei pavimenti Artigo viene effettuata con prodotti professionali e personale qualificato con grande facilità, nel rispetto dei protocolli di controllo infezioni degli ospedali.

Implementare nel proprio progetto i pavimenti in gomma Artigo significa adottare articoli conformi alle principali certificazioni ambientali europee (Blue Angel in Germania, M1 in Finlandia) e statunitensi (Greenguard Gold). Non solo. Forniscono un concreto contributo ad ambienti interni più sani e qualificano per i crediti LEED e BREEAM sulla sostenibilità degli edifici.

Non va poi sottovalutata la facilità di installazione, che rende i pavimenti Artigo perfetti per progetti in costante cambiamento, come accade nelle cliniche all’avanguardia. È stata inoltre dimostrata l’incidenza dell’opera progettuale dal punto di vista delle motivazioni alla guarigione, ma anche nella promozione del recupero, rivelandosi quindi componente attiva alla terapia.

Gli architetti, grazie ai pavimenti Artigo, possono contare su autentici strumenti di progettazione che agevolano la creazione di ambienti dedicati alla guarigione. Merito della morbidezza della gomma coniugata con i tanti texture, disegni e colori delle collezioni.