Perde il controllo e va fuoristrada, muore sul colpo

La Polizia cantonale comunica che oggi verso le ore 16:05, a Pambio-Noranco, è avvenuto un incidente della circolazione stradale con esito letale.

Un uomo, alla guida di una vettura stava circolando sull’autostrada A2 in direzione nord. Giunto all’uscita di Lugano Sud, mentre stava percorrendo l’uscita, per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, ha perso il controllo del veicolo fuoriuscendo sulla sua sinistra e terminando la sua corsa tra la corsia d’entrata e quella di uscita.

Sul posto, oltre la Polizia cantonale, i soccorritori della Croce Verde di Lugano, i pompieri di Lugano e la Polizia della Città di Lugano. Lo stesso a seguito delle gravi ferite è deceduto sul posto.