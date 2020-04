Prime comunioni rinviate a settembre o ottobre

Le prime comunioni che erano previste per il 17 maggio verranno rinviate a settembre o ottobre. La decisione è stata presa dalla Parrocchia di Tradate, dopo le indicazioni date dalla Diocesi di Milano in seguito ai provvedimenti per fronteggiare la diffusione del Coronavirus. La Diocesi ha dato infatti facoltà alle singole parrocchie di poter decidere come calendarizzare le varie ricorrenze. La parrocchia di Tradate ha quindi deciso di rinviare la celebrazioni delle prime comunioni che coinvolgono centinaia di bambini. Ancora da definire la data ufficiale, tra fine settembre e inizio ottobre.