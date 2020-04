Pulizie e un ramoscello d’ulivo: Cos si prende cura delle tombe nel cimiteri chiusi

Da diversi giorni ormai i cimiteri di Castiglione Olona e Gornate Superiore sono chiusi al pubblico nell’ambito delle limitazioni per contenere il contagio da coronavirus.

Una limitazione particolarmente dolorosa per chi non può recarsi a posare un fiore sulla tomba dei propri cari nemmeno in occasione della Pasqua, che ha spinto Castiglione Olona Servizi a prendere un’iniziativa.

«Per molti l’impossibilità di recarsi a rendere omaggio ai propri cari è fonte di ulteriore dispiacere – spiega l’amministratore di Cos Cristiano Filieri – specialmente ora che ci avviciniamo alla S.Pasqua. Per questo motivo la Castiglione Olona Servizi si prenderà cura dei camposanti con la rimozione di erbacce e fiori appassiti, al fine di garantire il decoro che tali luoghi richiedono».

Inoltre in accordo con i parroci don Ambrogio e don Maurizio, il personale della Castiglione Olona Servizi metterà su ogni tomba un ramoscello di ulivo benedetto, simbolo di pace, umanità e fraternità.