Rapina una farmacia per acquistare cocaina, 31enne in manette

A causa della chiusura di quasi tutti gli esercizi pubblici per le misure restrittive in atto a seguito dell’emergenza epidemiologica, l’Arma dei Carabinieri ha intensificato i controlli nei pressi delle farmacie essendo diventate rientrando fra gli obiettivi di maggior interesse per i soggetti che sono dediti alle rapine.

Nella primo pomeriggio di ieri, 20 aprile, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Rho, hanno fermato e arrestato per rapina aggravata un soggetto italiano classe 1989 pregiudicato.

Poco dopo le 12:40, è giunta una segnalazione alla Centrale Operativa che un soggetto, travisato con degli occhiali da sole “a specchio” si era introdotto all’interno della Farmacia Comunale di Solaro sita Corso Europa 55 ,minacciando una farmacista con una chiave a bussola esagonale in acciaio, aveva asportato la somma contante di 400€ scappando immediatamente a bodo di un autovettura non specificata.

La notizia di quanto accaduto è stata diramata a tutte le pattuglie in circolo, insieme ad una sommaria descrizione del rapinatore e del mezzo usato per scappare. Una pattuglia della Sezione Radiomobile poco dopo ha intercettato un soggetto a bordo di una Chevrolet Aveo con a bordo un uomo compatibile con l’autore della rapina.

Il soggetto è statop quindi raggiunto, fermato ed identificato. Aveva addosso ancora gli indumenti utilizzati poco prima per compiere la rapina ed all’interno dell’auto sono stati trovati gli occhiali a specchio, la chiave a bussola metallica utilizzata, 360 euro in contanti ed una dose di cocaina che lo stesso ha ammesso di aver comprato con i proventi del reato subito dopo averlo commesso.

Il soggetto quindi è stato sottoposto a fermo per rapina aggravata e segnalato alla competente autorità amministrativa quale assuntore di sostanza stupefacente. Il soggetto veniva poi condotto presso la Casa Circondariale di Monza a disposizione dell’ A.G.