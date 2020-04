L’appello dei ragazzi di Fridays For Future e degli scienziati del clima sulla rinascita post Coronavirus: ”Le crisi sono due ma la soluzione è una sola”.

Sul sito https://ritornoalfuturo.org potete trovare la lettera all’Italia che spiega come la prossima uscita da questa crisi debba diventare il momento per rilanciare l’economia tenendo conto della transizione ecologica, la quale dovrà essere il cervello ed il cuore pulsante di questa rinascita.

Il punto di partenza per un ripensamento del nostro intero sistema.

Sinora sono state ricevute più di 4000 adesioni tra le quali i contributi di professori,scienziati ed economisti.

QUI il testo e la lettera da firmare: https://ritornoalfuturo.org/la-lettera/

Ecco l’intervento di Miriam Martinelli, giovanissima attivista di Fridays For Future e Extintion Rebellion:

“Come attivista di Fridays for Future appoggio completamente la lettera “ritorno al futuro”.

Ne sentivo un bisogno sin da quando l’emergenza coronavirus è iniziata in Cina, come se avessi una sorta di rabbia interiore per il fatto che la crisi climatica da quel momento in poi è stata, per l’ennesima volta, nuovamente ignorata.

Per quanto questa crisi sanitaria in corso sia importante e dura da affrontare – e lo ammetto, perché sta inginocchiando tutti noi – non possiamo permetterci di dimenticare nuovamente quella che invece è una crisi iniziata da oltre quaranta anni.

C’è una correlazione infatti tra inquinamento e coronavirus, eppure di questo non se ne sente parlare alla televisione, e non ne parlano i politici.

Solo qualche giornalista ne parla, ma talmente pochi purtroppo che le persone non conoscono la verità.

E non è la prima volta mi pare…

Allora la verità qualcuno la dovrà dire, possiamo dirla noi tramite questa lettera, possono dirla altri movimenti, ma finché politici e mass media continueranno a lavorare con i paraocchi e a rattoppare buchi piccoli quando dall’altra parte la parete si sta sfondando, sarà tutto inutile.

Perché conclusa questa crisi, se ne dovrà affrontare un’altra ben più grossa, dove girano tanti soldi e interessi.

Per questo è importante continuare a fare richieste e a fare pressione nonostante questo periodo di blocco.

Abbiamo la possibilità grazie ai social di poter continuare a comunicare, in modo diverso sicuramente, ma non per questo inefficiente, e non per questo inutile.

Abbiamo delle istanze, degli ideali.

Abbiamo dei nomi, delle vite.

Siamo persone, siamo la popolazione, vogliamo un “ritorno al futuro”.”