Rsa Menotti, due positivi ricoverati in ospedale

Sono in tutto due gli ospiti positivi della casa di riposo Istituto Cav. Francesco Menotti, una RSA in Valmarchirolo nel comune di Cadegliano Viconago e sono tuttora ricoverati in ospedale.

«Altri quattro ospiti, asintomatici, risultano in isolamento presso la nostra struttura», fa sapere il dottor Mauro Pizzi, responsabile sanitario.

«Attualmente abbiamo 164 ospiti e 140 dipendenti e sono in corso tamponi da parte di Ats e test rapidi che abbiamo cominciato ad eseguire».

A Cadegliano Viconago i positivi risultano 12, come confermato dal sindaco Arnaldo Tordi, di cui 4 in ospedale (fra cui rientrano anche i due ospiti della Rsa, mentre un infermiere della struttura risulta in quarantena fiduciaria).