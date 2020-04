Samarate piange un’altra vittima da Covid-19

Samarate piange un altro concittadino morto per Coronavirus. Si tratta dell’ottavo morto ufficialmente registrato da Coronavirus nella cittadina vicino a Malpensa.

«Alla famiglia mando le mie più sincere condoglianze a nome di tutta la Comunità Samaratese e un grande abbraccio, nel momento più duro della loro vita» dice il sindaco Enrico Puricelli. «Duro perché le regole ci tengono lontani, proprio quando avremmo più bisogno di stringerci. Queste notizie, fanno crollare il morale a terra. Però, non dobbiamo abbatterci. Dobbiamo proseguire in questa guerra al Coronavirus, compatti e decisi».

Dopo i ben quattro positivi arrivati nei giorni scorsi, la notizia positiva è invece l’assenza – nella giornata di lunedì – di nuovi casi di positività al COVID-19, si aggiunge una persona in osservazione.

In totale, ad oggi, sono 18 le persone risultate positive nella cittadina, altri otto sono in osservazione.