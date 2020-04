Samarate: 4 nuovi contagi da Coronavirus in quattro giorni

A Samarate da giovedì 16 aprile a domenica 19 si sono registrati quattro casi di Coronavirus: uno al giorno.

Al momento, come d’altronde conferma il sindaco, Enrico Puricelli, i positivi salgono a 19 persone positive al virus, mentre di decessi sono fermi a 7.

«Le autorità sanitarie hanno messo in atto il protocollo previsto ai fini del contenimento della diffusione del contagio e sono state attivate tutte le misure necessarie per la tutela di chi potrebbe aver avuto contatti con la persona ricoverata», commenta Puricelli, «Formulo alle persone coinvolte i migliori auguri di pronta guarigione. L’emergenza non è finita e non dobbiamo vanificare tutti i sacrifici fatti finora: per superare questi giorni difficili dobbiamo essere prudenti, responsabili e continuare a rispettare le norme adottate per il contrasto e il contenimento della diffusione del contagio, osservando i limiti agli spostamenti e le misure di distanziamento sociale. Solo così vinceremo questa sfida»