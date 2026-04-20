“Festa della Terra”: una serata tra ambiente e biodiversità a Villa Montevecchio a Samarate

A Samarate la Giornata della Terra diventa un momento di confronto e approfondimento sui temi ambientali, nel cuore della : mercoledì 22 aprile alle ore 21, nella Sala Azzurra di Villa Montevecchio, è in programma la “Festa della Terra”, iniziativa promossa dalla Pro Loco Samarate con il patrocinio, tra gli altri, del Parco del Ticino, del programma Mab Unesco e del Comune.

La serata si aprirà con l’introduzione e la proiezione di alcuni filmati realizzati da Marco Tessaro, dedicati alla valorizzazione del patrimonio naturale del territorio. Tra questi, “Alla scoperta della Riserva della Biosfera Mab Unesco Ticino Val Grande Verbano” e “Ticino, sorgente di biodiversità”, prodotti nell’ambito del progetto Life Ticino Biosource.

A seguire è prevista una tavola rotonda che riunirà diverse realtà attive nella tutela ambientale: Amici della Terra Varese, Legambiente, WWF Insubria, Lipu Varese e il Consorzio Forestale del Parco Lombardo della Valle del Ticino. L’incontro sarà moderato dal presidente della Pro Loco, Tiziano Zocchi, e offrirà anche spazio alle domande del pubblico.

L’iniziativa si inserisce in un programma più ampio che coinvolge anche le scuole del territorio, con attività dedicate agli studenti durante la giornata, tra incontri e momenti di sensibilizzazione sull’importanza degli alberi e della tutela dell’ambiente.

L’ingresso è libero.