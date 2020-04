Scambio di auguri tra Polizia e 112

Scambio di auguri pasquali tra il personale del servizio di emergenza 112 e la Polizia di Varese. Alla vigilia delle festività pasquali si è tenuto uno scambio di auguri, a distanza ma in un clima di vicinanza istituzionale e di solidarietà. Il Direttore del Servizio di Emergenza 112 Nue Dr. Guido Garzena ed il suo personale hanno voluto omaggiare la Polizia di Stato di Varese, rappresentata dal Questore Vicario, Dr. Leopoldo Testa e da personale della sezione volanti, di un bancale di colombe pasquali.

In cambio, il 112 ha ricevuto delle maschere protettive “made in Casciago”, realizzate con le stampanti 3D e acquistate dal sindaco di Casciago Mirko Reto. A fine emergenza verranno donate alle scuole e alla Protezione Civile. A breve il Sindaco Reto effettuerà un’altra donazione di mascherine al servizio di emergenza. Un piccolo scambio interistituzionale a riconoscimento del lavoro svolto da tutti per la sicurezza ed il controllo del territorio varesino.