Come scegliere il tatuaggio giusto per la tua personalità

Il tatuaggio è una cosa molto intima e importante, scegliere quello giusto è di fondamentale importanza, poiché lo avrai addosso, sulla tua pelle, per il resto della tua vita.

Decidere quale tatuaggio farsi fare è una decisione che può cambiare la vita: dopo tutto, senza interventi chirurgici di rimozione costosi e dolorosi, dureranno per sempre. E mentre farsi tatuare un nome o una data importanti incisi sulla tua pelle potrebbe rivelarsi una romantica decisione a breve termine (mai fare scelte a breve termine quando si tratta di tatuaggi), se vuoi essere creativo ci sono una serie di fattori da considerare.

Per quelli che hanno già qualcosa in mente (forse una bella idea originale rubata da Pinterest) è in genere una buona soluzione l’opinione di qualche artista, e quindi dare una svolta unica al design.

Dopotutto, ci sono simboli che diventano delle vere e proprie icone di stile, rappresentativi cult di una società, di un’era. Ricordi la saetta sulla fronte di Harry Potter. Ecco, non proprio la stessa cosa, ma metaforicamente è di questo che stiamo parlando.

Chi ama l’idea di avere un tatuaggio particolare, ma ha paura di pentirsene poco dopo, forse per noia o perché ha scelto una zona sbagliata dove farsi disegnare un’immagine perenne, allora ci sono molte soluzioni da adottare. Una molto efficace è quella di scegliere zone nascoste, in maniera che la continua vista del tatuaggio non ci stanchi. Un’altra è scegliere disegni piccoli, molto piccoli, delicati e raffinati, così da non sembrare sempre perennemente sporchi o pacchiani.

Oggi molte persone scelgono tatuaggi piccoli in zone intime, ma altamente sensuali, come dietro l’orecchio, sulla caviglia, sul seno o su un pettorale, addirittura in mezzo alle dita della mano o vicino all’inguine (zona molto erotica, anche se infinitamente inflazionata).

Disegni classici (quindi ancora non stiamo parlando di originalità) che si prestano a nascondersi bene ovunque sul corpo umano sono ideogrammi orientali, cuori, fiori, farfalle, rondini in volo oppure pianeti della Via Lattea. Tutte cose che accomunano tutti, perché hanno dei significati prettamente poetici, molto metaforici, che fanno parte del nostro immaginario collettivo.

Ma la scelta può essere fatta anche su base diversa:se per esempio la persona decide di fare un tatuaggio ma non ha le idee ben chiare né sulla zona dove farlo, né sul tipo di disegno che vuole incidere sul suo corpo fare una ricerca su Internet è la cosa più saggia.

Uno dei siti migliori da questo punto di vista è tatuaggio.it! All’interno di questo portale ci sono tantissime informazioni, idee e storie legate al tatuaggio e a tutto quello che c è dietro a una scelta cosi importante da fare:incidere un disegno nel nostro corpo e che sarà definitivo.

In alcuni casi ci si può basare, quando non si sa che tatuaggio fare, sulle proprie idee filosofiche e culturali e quindi per esempio chi ama l’Oriente sotto questi aspetti, potrebbe optare per i tatuaggi giapponesi.

Tatuaggi giapponesi:significato e simbologia!

I tatuaggi giapponesi sono sempre stati visti con molta curiosità anche dagli appassionati che vivono in Occidente, soprattutto per via del loro grande simbolismo e significato. Questo è uno dei motivi per i quali tantissimi professionisti del settore hanno deciso di approfondire e di specializzarsi nella realizzazione di questo tipo di tatuaggio.

Teniamo presente che in Giappone la pratica di incidere un tatuaggio è diventata legale solo dopo la fine della seconda guerra mondiale, in quanto per tantissimo tempo è stata considerata una pratica sbagliata e da un certo punto di vista anche immorale.

Uno dei temi più scelti per un tatuaggio giapponese è sicuramente quello della Geisha!

Nella cultura giapponese questa figura non è una prostituta ma è una donna raffinata, che ama la cultura e la letteratura e la musica ed è anche molto intelligente. Molte persone orientali amano fare questo tipo di tatuaggio perché simboleggia bene i valori e i principi giapponesi!

Uno dei temi più diffusi in Giappone è sicuramente la Carpa:secondo una leggenda giapponese essa riusci con grande fatica a risalire le cascate, fino a raggiungere le porte del cielo. Questo simbolo rappresenta potere, ambizione e forza

Infine parliamo di un altro tema importante i Fiori di Loto, simbolo della religione buddista e che cambia di significato in base al colore.