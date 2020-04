“Somewhere Over the Rainbow”, per scaldare il cuore

Over The Rainbow (conosciuta anche come Somewhere Over the Rainbow) è una canzone scritta nel 1939 per la colonna sonora del film Il mago di Oz, interpretata da Judy Garland.

Oltre l’arcobaleno tutto potrebbe migliorare ed è il nostro migliore auspicio.

Con questa convinzione Giada Ethuil (Giada Metaldi) alla voce, accompagnata da Paolo Pellicini alla chitarra e da Gabriele Dellea al piano, ognuno da casa propria, lanciano un segnale di speranza.

Dalla pagina facebook di Giada si legge: “In questi giorni bui vorremmo scaldarvi un po’ il cuore con una favola bellissima, così che possiate allontanare i pensieri che affollano costantemente le vostre menti, almeno per un po’ e sognare che aldilà dell’arcobaleno ci sia di nuovo il sereno. Grande ringraziamento va Luca Di Staso che si è occupato di mixare il brano, a Gabriele Dellea per l’arrangiamento e a Andrea Gazzoldi per il montaggio. Speriamo vi arrivi il nostro abbraccio virtuale, buon ascolto!”.