“Sto andando a fare la spesa col mio amico invalido”, ma è falso

False dichiarazioni ai Carabinieri. Denunciato un 35enne della Valcuvia

Era in macchina con un suo amico quando è stato fermato dai Carabinieri del nucleo radiomobile di Luino martedì scorso. Una volta chiesto di esibire i documenti di guida e le auto dichiarazioni, i due uomini hanno prontamente compilato la prescritta auto dichiarazione davanti i militari. Il passeggero, dicendo che doveva andare a fare la spesa, il suo autista dicendo che doveva fare da accompagnatore.

Una volta chiesto chiarimenti, il giovane ha dichiarato che l’amico trasportato, essendo invalido, non poteva muoversi autonomamente.

Svolti i previsti accertamenti successivi, i militari si sono resi conto che l’amico non era certamente invalido. Motivo per il quale è scattata la denuncia per false attestazioni rese a pubblico ufficiale.