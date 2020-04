Una superluna più super delle altre

Questa sera pronti sui balconi e nei giardini: si vedrà infatti la superluna più spettacolare del 2020.

La luna piena sarà più vicina del solito e apparirà un po’ più grande e il 15% più luminosa: è quindi la terza superluna dell’anno, ma sarà più importante perchè sarà più vicina alla terra.

La notte tra il 7 e l’8 aprile il nostro satellite raggiungerà infatti la fase di Luna Piena in prossimità della minima distanza dalla Terra (perigeo), che toccherà alle 20,10 del 7 aprile, quando si troverà a 356.908 km da noi, contro una distanza media di poco più di 384.000 chilometri. La “sovrapposizione” tra Luna piena e passaggio al perigeo viene popolarmente indicata come Superluna, ma in astronomia si preferisce parlare di Luna piena al perigeo.