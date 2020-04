Tamponi alla Ex Visnova, la minoranza ringrazia

«Abbiamo appreso questa mattina da fonti comunali che dal 2 maggio ogni due giorni partirà lo screening con i tamponi a Luino nell’area ex Visnova. Pare che l’esame sarà fatto a soggetti che provengono dal varesotto indicati dall’ATS con dei criteri precisi. Questa è una bella notizia che riguarda la salute dei cittadini e per questo vogliamo ringraziare prima di tutto il sindaco di Luino Andrea Pellicini che in queste settimane si è attivato sul fronte della salute pubblica con serietà, nel silenzio, senza tanta pubblicità sui social network o sui giornali, scrivendo lettere all’Asst e anche ad Ats».

Lo scrivono i consiglieri comunali di minoranza Enrica Nogara, Pietro Agostinelli, Giovanni Petrotta.

«Vogliamo inoltre ringraziare Ats per questa iniziativa importante che porta a tracciare in maniera più precisa i possibili contagiati magari asintomatici tra categorie di persone sensibili e a contatto con il pubblico».

«Gli esami ci dicono che saranno condotti dalla Croce Rossa di Luino e Valli che ringraziamo e che si sta mostrando sempre più un punto di riferimento autorevole per il nostro grande territorio. Sicuramente sapremo qualcosa di più dal Comune nelle prossime ore ma intanto ricordiamo che ancora non è finita, restiamo a casa per il bene nostro e del prossimo».