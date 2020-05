Luino, partono i tamponi

Sono cominciati questa mattina, sabato, i test tampone all’area Visnova di Luino.

Si tratta di una serie di esami programmati per i quali l’Azienda di tutela della salute dell’Insubria ha contattato i cittadini appartenenti a specifiche categorie.

Gli esami prevedono che al punto di accesso si arrivi in auto e senza scendere: vi è una postazione per la registrazione e una per l’esame vero e proprio.

L’area è presidiata dalla protezione civile e viene fatto rispettate il divieto di sosta nella rampa di accesso e al parcheggio alla struttura.

Sono previste altre date fino al 28 maggio.

I tamponi effettuati sono diverse decine al giorno.