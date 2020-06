Luino, la Croce rossa ha eseguito 1000 tamponi covid

Più di mille tamponi in giorni prestabiliti alle forze dell’ordine, agli operatori sanitari e a quanti, su disposizione delle autorità sanitarie, è stato rivolto l’invito per la verifica della contagiosità da covid-19.

È questo il bilancio offerto dalla Croce Rossa Italiana per l’impegno che in questi mesi i volontari hanno profuso per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

«Termina oggi il nostro servizio al Presidio Tamponi del Nord della provincia a Luino.

Quasi 1000 persone tamponate dai nostri operatori che gratuitamente si sono prestati a supporto di ATS in questa emergenza», scrive il presidente Pierfrancesco Buchi sulla pagina fb del gruppo.

«Un lavoro di squadra condiviso con i colleghi della Protezione Civile, della Polizia Locale, dell’Associazione dei Carabinieri in pensione e delle Forze dell’Ordine».

«Un servizio impegnativo, ad alto rischio, ma eseguito con professionalità e attenzione.

Grazie ai medici, agli infermieri, agli operatori dell’Emergenza e ai volontari della #crocerossaluinoevalli che non si sono tirati indietro davanti a questa responsabilità nei confronti della popolazione», conclude Buchi.

(foto: Croce Rossa Luino e Valli)