Canottieri Luino medagliata al Meeting Nazionale di Corgeno di Vergiate

La Canottieri Luino ben figura al Meeting Nazionale Allievi e Cadetti disputato a Corgeno di Vergiate questo fine settimana.

Galleria fotografica La Canottieri Luino al Meeting Nazionale di Corgeno di Vergiate 4 di 6

Vittoria nel 7,20 Allievi B2 per Carmine Melone. Tre gli argenti: il doppio Allievi B1 di Enea Casnedi e Marco Ghilardi, il doppio Cadetti di Emanuele Buzzi e Francesco Putignano e il 4 di coppia Allievi B2 di Tommaso Seminatore, Martino Scalfone, Carmine Melone e Leonardo Mechelli.

Quarta piazza per il doppio Allieve B2 di Laila Funaro e Emma Donnarumma, il 7,20 Allieve B2 di Vanessa Bianchi, il 7,20 Allievi B2 di Tommaso Seminatore, il 7,20 Allievi B2 Martino Scalfone, il 4 di coppia Allievi B1 di Enea Casnedi, Marco Ghilardi, Manuel Mentasti e Francesco Loguercio e il 4 di coppia Allieve B2 di Vanessa Bianchi misto Canottieri Sebino.

Quinti l’allieva B2 Giulia Gomiero, il 4 di coppia Cadetti di Emanuele Buzzi, Francesco Putignano, Emanuele Fognini e Nicolò Ioannoni, il 4 di coppia Allieve B2 di Giulia Gomiero, Laila Funaro, Emma Donnarumma e Alessandra Camboni. Sesta posizione per l’allievo C Francesco Passera in 7,20 e in doppio con Daniel Paganotto. Due i settimi posti per l’allievo B2 Paolo Grasso in 7,20 e in 4 di coppia misto Canottieri Varese. Ottavo il cadetto Emiliano Prata.

Da segnalare che Aurora Morandi e Alice Garofalo, con i colori della Canottieri Gavirate, hanno conquistato un secondo posto nell’otto under 18 e un sesto posto nel quattro di coppia