Tamponi a Luino, Croce Rossa al lavoro

«Stiamo prestando questo servizio gratuitamente, coadiuvati da ATS, nel rispetto della vocazione della nostra Associazione e dei Principi che guidano l’azione di Croce Rossa. Siamo orgogliosi che tutto il Nord della provincia di Varese farà riferimento allo straordinario impegno dei nostri volontari sia in ambito sanitario che organizzativo per questo servizio. In questi giorni abbiamo letto il susseguirsi di dichiarazioni pubbliche da più parti sulla costituzione e l’avvio del Presidio Tamponi a Luino. Volutamente, pur avendone gli argomenti, abbiamo preferito mantenere un profilo basso, non entrando nella polemica, visto la delicatezza del tema. Siamo aperti alla collaborazione con le altre realtà locali e siamo in campo per la Città e per il territorio. Questo è quello che più conta in questa emergenza».

Lo dice Pierfrancesco Buchi, presidente del comitato locale della Croce rossa italiana di Luino, che sta dando supporto logistico e sanitario agli esami.

Nella giornata di oggi sono stati eseguiti 17 tamponi mentre da settimana prossima ne verranno fatti circa 50 a turno. I turni saranno due volte a settimana il martedì e il giovedì, dalle 9 alle 12, tranne solo settimana prossima dove verranno coperte tre mattine, fanno sapere da Cri.