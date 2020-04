Tamponi “drive in“, le date fino al 28 maggio

I tamponi per la ricerca del Covid-19 che partiranno a Luino il prossimo fine settimana non si faranno solo il 2 maggio ma sono previste numerose altre date in cui al mattino verranno eseguiti i test da inviare ai laboratori per verificare se un soggetto è o meno positivo al virus.

Lo confermano il vice sindaco Alessandro Casali e il direttore generale di Ats Insubria Lucas Gutierrez dopo la pubblicazione all’albo pretorio di un’ordinanza dirigenziale che impone restrizioni ai parcheggi lungo «strada di collegamento tra Via Cairoli (sottopasso) e la rotonda denominata “Luini Confalonieri” adiacente l’area adibita a parcheggio denominata “Ex Visnova”». L’ordinanza dispone «l’istituzione temporanea del divieto di sosta su ambo i lati con rimozione forzata – nelle giornate di 2 maggio – 4 maggio – 5 maggio – 7 maggio – 12 maggio – 14 maggio – 19 maggio – 21 maggio – 26 maggio e 28 maggio 2020 – dalle ore 9,00 alle ore 12,00».

E lo stesso divieto varrà nelle medesime date e allo stesso orario per la piazzola ubicata all’ingresso dell’area denominata Ex Visnova. Gli esami potranno essere effettuati sui cittadini «appartenenti alle categorie individuate da Regione Lombardia», hanno fatto sapere da Ats Insubria.

«Le liste di cittadini che verranno convocati vengono composte da Ats – confermano Gutierrez e Casali. I criteri riguardano cittadini a cui deve venir fatto secondo e terzo tampone, tutti i cittadini segnalati dai medici di base, soggetti in quarantena, alcuni componenti delle forze dell’ordine che presentano sintomatologia».

La decisione di utilizzare l’area della ex Visnova (nella foto) risiede nella necessità di avere un ampio spazio defilato e sicuro per far accedere i cittadini che si sottoporranno ad esami.

Vi sarà una postazione “amministrativa“ per la registrazione e una sanitaria dove verrà eseguito il tampone da personale appositamente formato.

Gli utenti non dovranno scendere dall’auto e terminato il tampone ripercorreranno la strada in auto verso la rotatoria dell’ospedale (ed è per questo che la rampa di accesso e il parcheggio all’ingresso della Ex Visnova dovranno essere sgombre da auto in sosta).