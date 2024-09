Un concorso e un percorso formativo in ricordo di Vittorio Sereni

Il Comune di Luino (Assessorati all’istruzione, alla cultura e Archivio Vittorio Sereni) in collaborazione con le scuole di Luino (l’Istituto comprensivo statale “B. Luini”, il Liceo scientifico “V. Sereni” e l’Isis “Città di Luino – C. Volonté”), con il patrocinio del Dipartimento di filosofia e scienze dell’educazione dell’Università degli Studi di Torino, propone una duplice iniziativa.

Un percorso formativo rivolto ai docenti interessati (non necessariamente di materie umanistiche) delle scuole di ogni ordine e grado dei comuni della Comunità Montana Valli del Verbano e un concorso rivolto alle alunne e agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado dei comuni della Comunità Montana Valli del Verbano. Sono invitate a concorrere tutte le classi che nell’a. s. 2024-2025 lavoreranno su Sereni, indipendentemente dalla partecipazione o meno dei loro docenti al percorso formativo dedicato al poeta.

L’obiettivo è quello di far conoscere sia alle/ai docenti sia ad alunne e alunni la poesia di Vittorio Sereni. L’idea è quella di riproporre il concorso a cadenza annuale. Si proporrà ogni anno una tematica differente legata alle poesie di Sereni.

Il tema di quest’anno è il vento. Il concorso sarà preceduto, almeno per quest’anno, da una breve formazione (14 ore), on line, per i docenti interessati.

Della parte di formazione sulla poesia di Sereni (8 ore in tutto) si occuperanno le professoresse Francesca D’Alessandro (Università degli Studi di Torino), Barbara Colli ed Eliana Frigerio.

Le professoresse D’Alessandro e Colli studiano da tempo la poesia e l’opera di Sereni e ne sono vere esperte.

La professoressa Paola Baioni (Università degli studi di Torino) e due docenti sue collaboratrici, che si occupano all’università della formazione dei docenti, seguiranno i laboratori formativi per i docenti dedicati alla didattica del testo poetico nella scuola e in particolare alla scrittura/riscrittura di testi a partire da un testo poetico: 6 ore per i docenti delle scuole dell’infanzia e primaria e 6 ore per quelli delle secondarie di I e di II grado.

Scopri il bando