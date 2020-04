“Telefono amico”, una voce per non lasciare soli a Vedano

In questo momento di difficoltà dovuto alla pandemia di coronavirus, il Comune di Vedano Olona ha organizzato un servizio straordinario di ascolto telefonico.

Un numero dedicato (0332-867777) per dare informazioni sulle iniziative del territorio attivate per fare fronte all’emergenza e «soprattutto offrire una voce amica che possa ascoltare i vedanesi che chiameranno, magari per avere una parola di conforto in questa situazione che crea disorientamento, confusione e ansia alla popolazione.

“A rispondere alle chiamate saranno dieci volontari, tutti cittadini vedanesi, che hanno deciso di mettersi in gioco per la propria comunità mettendoci la… voce» commenta il sindaco Citterio. «Ancora una volta, in questa fase di emergenza, Vedano mostra il suo volto migliore».

Il telefono sarà attivo dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18 dal lunedì al sabato.