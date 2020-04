Un altro caso a Castronno: “Siate genitori responsabili: non uscite”

Un altro caso a Castronno di Covid19 e siamo a cinque persone risultate positive.

Lo riferisce il sindaco Giuseppe Gabri che aggiunge anche: “Ieri è uscita una circolare del Governo che consente a uno dei genitori di passeggiare con i propri figli minori purché in prossimità dell’abitazione. Io vi chiedo di non farlo, di evitare di uscire di casa. Non abbassate la guardia, siamo ancora in piena emergenza: se non riaprono le scuole un motivo ci sarà. Se volete bene ai vostri figli restare a casa.

Ieri mi hanno confermato un altro caso a Castronno di coronavirus: è dura per tutti stare a casa, capisco le esigenze dei bambini e capisco che non si sopportino più i loro capricci. Ma è il momento di essere genitori responsabili e imporre regole ferree. Ve lo ripeterò fino alla sfinimento: castronnesi restate a casa. Un abbraccio ai bambini”