Un nuovo decesso ma nessun nuovo contagio a Samarate

Il sindaco di Samarate ha informato oggi la cittadinanza sulla situazione relativa all’epidemia da coronavirus. Purtroppo, insieme alla notizia che non si sono verificati nuovi casi di contagio, Enrico Puricelli ha dovuto dare anche quella di un nuovo decesso.

«Ats Insubria e Prefettura di Varese mi hanno appena comunicato una tragica notizia – ha spiegato il sindaco – Oggi un nostro concittadino risultato positivo nei giorni scorsi, non ce l’ha fatta. Perdere i propri cari in questo momento è particolarmente difficile, perché non si può stare loro accanto come si vorrebbe e non è possibile celebrare i funerali, stringendosi al calore della famiglia. Questo è un dramma nel dramma. Anche per questo, a tutti loro, voglio esprimere con questo messaggio le più sentite condoglianze e la vicinanza di tutta l’Amministrazione comunale e di tutta la comunità samaratese».

Una nota positiva è che oggi non ci sono nuovi casi di positività al Covid-19, anche se si aggiunge una persona in osservazione. In totale, ad oggi a Samarate risultano dunque 6 persone positive, 10 in osservazione e 5 decessi.

«Certe notizie fanno crollare il morale a terra – ha aggiunto Puricelli – Però non dobbiamo mollare! Dobbiamo proseguire in questa guerra al coronavirus, compatti e decisi. Anche oggi, portando beni alimentari ad alcune famiglie in difficoltà, ho visto in giro troppe persone. Chiederò maggiori controlli alla nostra Polizia locale. Non possiamo vanificare gli sforzi fatti fino ad ora. Anche nel rispetto di chi, per lavoro, non può restare a casa».