Università all’estero: tra le destinazioni più scelte c’è il Canada

Il Canada è un Paese che ha molto da offrire a chiunque voglia formarsi e magari anche lavorare in loco. Si tratta di un territorio nel quale si parla sia l’inglese che il francese: questo già di per sé rappresenta un enorme vantaggio, dato che offre agli studenti la possibilità di imparare al contempo due nuovi idiomi.

Quando si decide di studiare in Canada si può optare sia per l’università che per un tipico college, a seconda delle necessità e dell’obiettivo formativo che si intende perseguire. Il sistema educativo canadese ha delle analogie con quello italiano: la cosiddetta laurea breve in Canada dura 4 anni, prevede l’obbligo di frequenza e si chiama Bachelor Degree; un laureato può anche accedere ad un Master, che dura un massimo di 24 mesi e si focalizza su studi specifici o sulla ricerca.

Infine, vi è il PhD, l’equivalente del nostro dottorato e che anche qui rappresenta il titolo più alto da conseguire nel giro di 3/4 anni, con tesi finale da presentare. Ma studiare in Canada significa anche poter conseguire diplomi professionali altamente formativi e propedeutici al mondo del lavoro.

Prima di iniziare un percorso di studi in Canada, tuttavia, occorre conoscere la differenza tra college e università: anche se il primo offre uno scenario molto suggestivo, non fornisce la possibilità di frequentare un Master. In compenso, apre il percorso a differenti corsi di laurea e a piani di studio che sono stati pensati con le aziende, fornisce tutte le conoscenze veramente indispensabili per poi inserirsi nel mondo del lavoro.

In tal senso, si può usufruire, a laurea ottenuta, del Post Study Permit, il visto che consente di lavorare nel Paese per un certo periodo. Tra i College più richiesti dagli studenti esteri, vi sono senz’altro il Toronto Film School, l’Algoquin College, il Canadian College, il Douglas College, il Niagara College e il Vancouver Community College.

Le università canadesi, invece, offrono studi più approfonditi e mirati alla ricerca e sono tutte eccellenti. La University of Winnipeg, ad esempio, è il fiore all’occhiello della città omonima: i suoi corsi spaziano dall’economia all’arte e dalle scienze all’educazione fisica. Quest’ultima, vede un insieme di percorsi riassunti nella facoltà Gupta Faculty of Kinesiology and Applied Health che offre nozioni di scienze motorie, kinesiologia e terapia atletica.

La University of Alberta rientra tra le 5 più prestigiose in tutto il Canada e vanta più di 700 programmi e corsi di studio. Tra di essi, vi sono agricoltura, biochimica, criminologia, informatica e business: non a caso, qui convergono numerosi studenti da tutto il mondo.

La Lakehead University, invece, è nota per l’alta probabilità di inserimento nel mondo lavorativo che la caratterizza, addirittura pari al 94%, secondo le ultime statistiche. È possibile scegliere tra corsi d’ingegneria, giurisprudenza, scienze umane e sociali, medicina e gestione delle risorse naturali.

Ha sede invece a Vancouver ed è la scuola di business per eccellenza la Acsenda School of Management, nota anche con l’acronimo ASM. Qui si possono conseguire Post Graduate Diplomas and Certificate, Bachelor of Business Administration oppure Advanced Diploma in Business Administration.

Qualunque facoltà si scelga, in Canada si potrà godere di un’atmosfera multietnica ed esotica, senza trascurare alcune bellezze del territorio conosciute a livello mondiale. Un esempio emblematico sono le cascate del Niagara, vicino alle quali ha sede la Brock University.

Laghi, monti e foreste sono alcuni degli scorci più suggestivi che si possono ammirare durante il soggiorno e tutto ciò, unito al desiderio di studiare lontani dai propri confini, costituiscono due delle ragioni fondamentali per cui recarsi in Canada è un’esperienza unica nel suo genere.