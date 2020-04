“Siamo venuti a fare l’orto“, il sindaco li mette in quarantena

A Dumenza tutti ci si conosce e in questo periodo in cui non resta altro che guardare fuori dalla finestra capita di notare anche i minimi dettagli: una persiana aperta, la luce accesa o due persone che stanno facendo l’orto pur non essendo residenti.

Sono i “milanesi“, proprietari di seconde case che “pagheranno“ con 14 giorni di quarantena la scelta di arrivare in paese per fare l’orto.

Proprio così: quando la polizia locale ha bussato alla loro porta – una casa con giardino nel piccolo centro sopra Luino al confine con la Svizzera – , la risposta è stata proprio questa: «Mi sono spostato dal mio domicilio di Milano per fare l’orto».

Idem per la moglie, residente a Milano che ha voluto «accompagnare il marito».

Al sindaco non è rimasto altro da fare se non emettere un’ordinanza che obbliga alla quarantena i coniugi dal 25 aprile al 9 maggio presso il loro domicilio sui monti.