Viaggia senza il pensiero del parcheggio

Migliaia di persone ogni giorno si trovano a viaggiare, per lavoro o per piacere e nell’organizzare il proprio spostamento, sia esso in treno, aereo o nave, devono affrontare il problema del parcheggio.

Arrivare in orario alla stazione, all’aeroporto o al porto è spesso un’impresa, rischiando di dover affrontare qualche imprevisto lungo il tragitto che potrebbe costringervi a correre per imbarcarvi in tempo. E come se non bastasse vi trovate a dover affrontare l’annosa questione del parcheggio.

Quale scegliere? Coperto o scoperto? Vicino o lontano? E soprattutto, come fidarsi di lasciare la propria auto senza doversi preoccupare di trovare qualche sgradita sorpresa al proprio ritorno?

Per non dire poi delle attese per lasciare l’auto quando ci sono molti automobilisti in arrivo e in partenza.

Oggi, quando si deve partire per un viaggio in aereo, treno o nave, è più facile grazie a TravelCar, leader mondiale delle prenotazioni di parcheggi in aeroporti, porti, stazioni ferroviarie e altre location strategiche per il turismo.

L’applicazione è nata per aiutare gli automobilisti a trovare il parcheggio più economico e con i servizi migliori e oggi è utilizzata da migliaia di persone che viaggiano per lavoro o per piacere.

Prenotare il proprio parcheggio online è rapido ed economico

Prenotare in anticipo il proprio parcheggio permette al viaggiatore di non perdere inutile tempo, evitando file e sapendo subito dove dirigersi e lasciare la propria auto.

Attraverso l’app per la prenotazione del parcheggio è possibile anche risparmiare, potendo approfittare di condizioni vantaggiose e con la certezza di conoscere in anticipo tutti i servizi offerti, compresa la possibilità di comparare i prezzi dei diversi parcheggi e scegliere quello più adatto alle proprie esigenze, consapevoli di lasciarla in totale sicurezza. Al ritorno poi, troverete la vostra auto pronta per riportarvi a casa,

Come si usa TravelCar

Collegandosi al sito internet, è possibile impostare il giorno e l’orario di arrivo e di partenza e scegliere quindi tra le soluzioni proposte.

Per prenotare è sufficiente cliccare sull’apposito bottone, compilare i campi richiesti e selezionare il metodo di pagamento preferito.

In pochi clic avrete risolto il problema del parcheggio e dovrete solo pensare a preparare il vostro bagaglio e partire spensierati.