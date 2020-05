Allarme furti a Cittiglio, i cittadini propongono più controlli

Sono diversi i cittadini che hanno segnalato la presenza di ladri nel comune di Cittiglio. Le prime segnalazioni circa due settimane fa sulla pagina Facebook “Sei di Cittiglio se” e in questi giorni altri messaggi sulla pagina social per raccontare quanto è successo nelle loro case. Si tratta per lo più di effrazioni – quelli segnalati ai Carabinieri sono tre -, che hanno colpito la comunità del piccolo comune e che hanno visto portare via per lo più piccole somme di denaro e gioielli.

Una situazione che ha allarmato i cittadini, tanto da essersi attivati per chiedere all’amministrazione comunale un confronto per poter istituire il controllo del vicinato. «Stiamo lavorando a questa proposta – conferma il Sindaco Fabrizio Anzani -. Non si tratterà di ronde volontarie per il paese, bensì della possibilità per i cittadini di istituire gruppi WhatApp per segnalare eventuali situazioni anomale e quindi mettersi in contatto con le forze dell’ordine».

Il controllo di vicinato già sperimentato e attivo in altri comuni, dovrà quindi rispettare regole precise e concordate con l’amministrazione comunale e non dovrà e potrà sostituirsi al lavoro delle forze dell’ordine.