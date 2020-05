Raccontaci il tuo vissuto nelle giornate della pandemia. Puoi farlo qui.

Finora abbiamo pubblicato diversi contributi di tante persone.

Di seguito la storia di Rosita.

All’improvviso il nulla. Abituati a una vita frenetica piena di impegni e ora il vuoto, il non sapere come riempire le giornate senza gli impegni di sempre e allora scopri che tu non sei “il tuo lavoro” scopri che puoi fermarti e goderti finalmente l’attimo, la condivisione di una vita semplice, placida, tranquilla senza fretta, senza affanno.

Ti godi i figli, la famiglia come non è mai successo. E poi scopri capacità che non pensavi di avere … io ho realizzato per tutti i bambini e anche le loro famiglie del complesso dove abito io, un gioco, un racconto a indovinelli comprensivo di audio, al quale ne è seguito un altro e oltre ad aver fatto giocare 13 famiglie l’ho condiviso con due scuole che a loro volta l’hanno proposto ai loro alunni.

Sulle piattaforme scolastiche sono stati chiamati il gioco del condominio 1 e gioco del condominio 2. E’ stato un modo per stare vicini pur essendo distanti. Un gioco che ho gestito tramite whatsapp e stampe degli indizi imbucate nelle cassette della posta.

Ci siamo divertiti tutti tantissimo e ci siamo sentiti parte di un gruppo nonostante fossimo ognuno a casa propria. Abbiamo condiviso emozioni, liberi dai freni imposti dalla freneticità della vita di tutti i giorni.

Rosita Marabini, Beregazzo con Figliaro