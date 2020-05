Anticipati i ristorni dei frontalieri, il ministero accredita 24 milioni di euro ai comuni di frontiera

Ventiquattro milioni di euro a 46 comuni e alla Comunità Montana Valli del Verbano, è questa la cifra dei ristorni che in queste ore il Ministero dell’economia sta accreditando nei conti degli enti locali di frontiera.

A darne notizia è il senatore varesino Alessandro Alfieri: “La notizia positiva è che per la prima volta i ristorni, derivanti dalle tasse pagate in Svizzera dai nostri lavoratori frontalieri, sono accreditati ai Comuni nel mese di maggio, lo scorso anno arrivarono a fine luglio. Mi ero personalmente impegnato con i Sindaci del territorio per far arrivare il prima possibile questi fondi e oggi posso dire che la promessa è stata mantenuta, Voglio ringraziare per il suo costante impegno il presidente dei sindaci di frontiera, Massimo Mastromarino, e il Governo che ha accolto subito la mia richiesta”.

Ecco i trasferimenti per ogni comune

Agra 26.078 euro

Arcisate 1.382.110 euro

Bedero Valcuvia 58.364 euro

Besano 553.838 euro

Bisuschio 778.601 euro

Brenta 84.442 euro

Brezzo Di Bedero 177.576 euro

Brinzio 40.979 euro

Brissago-Valtravaglia 240.907 euro

Brusimpiano 286.853 euro

Cadegliano-Viconago 527.760 euro

Cantello 902.780 euro

Casalzuigno 86.925 euro

Castelveccana 221.038 euro

Clivio 579.915 euro

Cremenaga 229.731 euro

Cuasso al Monte 735.139 euro

Cugliate-Fabiasco 835.724 euro

Cunardo 524.035 euro

Curiglia con Monteviasco 9.934 euro

Cuveglio 319.140 euro

Cuvio 108.036 euro

Dumenza 312.931 euro

Ferrera di Varese 115.486 euro

Germignaga 687.951 euro

Gornate Olona 113.003 euro

Grantola 203.653 euro

Induno Olona 833.240 euro

Lavena Ponte Tresa 1.606.874 euro

Luino 2.663.636 euro

Maccagno con Pino e Veddasca 401.098 euro

Malnate 1.803.077 euro

Marchirolo 890.362 euro

Marzio 32.287 euro

Masciago Primo 21.110 euro

Mesenzana 312.931 euro

Montegrino-Valtravaglia 257.050 euro

Porto Ceresio 658.148 euro

Porto Valtravaglia 249.599 euro

Rancio Valcuvia 96.859 euro

Saltrio 874.219 euro

Tronzano Sul Lago Maggiore 21.110 euro

Valganna 226.005 euro

Vedano Olona 506.650 euro

Venegono Superiore 418.483 euro

Viggiu’ 1.274.075 euro

Montana Valli del Verbano 915.198 euro

“In un momento di emergenza come questo è importante che tutte le risorse vengano messe a disposizione degli enti locali il prima possibile – commenta Alfieri -. A queste risorse si sommeranno anche gli 8 milioni destinati all’ente Provincia che dovranno però essere accreditati tramite Regione Lombardia. Portato a casa questo risultato siamo ora al lavoro con le diplomazie europee per cercare di eliminare ogni resistenza sulla riapertura delle frontiere per il 3 giugno e per stoppare ogni possibilità di accordi bilaterali tra Paesi europei che possa escludere l’Italia e danneggiarla in vista della stagione estiva”.