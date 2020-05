Architetti, l’importanza della consulenza online

Un passaggio di consegne tra la prospettiva diretta, tradizionale, quella che prevede il contatto fisico ed una interamente nuova, virtuale. Non una novità assoluta, si stava assistendo già da tempo a questa dinamica; semmai i recenti accadimenti legati alla diffusione del Coronavirus ne stanno solo velocizzando il processo.

Consulenza online a distanza come approccio che consente comodità ed immediatezza quando si ha la necessità di reperire contatti di un qualsivoglia professionista, anche di architetti. Oggi è sul web che avviene tale ricerca, una conquista che è particolarmente di interesse in questo periodo storico che stiamo vivendo in quanto si evita il contatto negli studi professionali.

Ecco allora che per ricercare un architetto può essere utile rivolgersi alla rete così da semplificare il processo ma anche per venire incontro ai precetti che impongono un distanziamento sociale onde evitare la diffusione del virus. Da oggi è possibile ricercare architetti in tutta la Lombardia restando a casa, davanti ad un pc, e richiedere consulenza direttamente online eliminando il contatto fisico che solitamente avviene in uno studio professionale.

Architetti in Lombardia: chiedere consulenze online

In tutte le principali città della Lombardia, regione purtroppo più colpita dalla diffusione del Coronavirus, è possibile (oltre che consigliabile) utilizzare il più possibile i servizi multimediali per richiedere consulenze online di architetti. Di portali che operano in questo senso ce ne sono diversi, come nel caso di Archisio che fornisce elenchi di architetti e professionisti della casa divisi in base al cap. Per quanto riguarda i principali comuni della Lombardia è possibile richiedere consulenze online di architetti ai seguenti indirizzi:

Un nuovo modo rapido e semplificato per richiedere consulenze di architetti nelle principali città della Lombardia assecondando il momento assolutamente particolare ed evitando assembramenti negli studi professionali.

Riapertura degli studi di architettura in Lombardia

E proprio gli studi di architettura, così come i cantieri edilizi, in Lombardia hanno iniziato nuovamente a fornire i propri servizi a partire dalla cosiddetta Fase 2, quella iniziata il 4 maggio e che proseguirà a scaglioni. Per chi avesse necessità di consulenze, l’ipotesi di rivolgersi al web è in questo momento la più efficace.

Già negli ultimi anni il settore aveva sperimentato una svolta in ambito multimediale con un numero sempre crescente di utenti che aveva interrogato proprio internet per reperire contatti di architetti, interior designers e professionisti della casa in generale. In questo momento, oltre alla comodità ,affidarsi al multimediale assume anche una valenza sociale non indifferente in quanto si vanno a limitare contatti ravvicinati ritenuti pericolosi.