Aumentano ancora i veicoli in circolazione

Crescono, per il terzo giorno consecutivo, i veicoli entrati all’interno della città di Varese.

Ieri gli accessi registrati dalla Polizia locale sono stati 41.895, contro i 39.644 e i 41.127 rispettivamente di lunedì e di martedì.

Cifre in crescita, ma ancora lontane dalla media dei veicoli in circolazione prima della pandemia, quando il numero delle auto in circolazione ogni giorno era di circa 80mila, circa il doppio dei giorni nostri.

Intanto, continua l’attività della polizia locale per il rispetto delle norme sull’emergenza sanitaria: complessivamente sono stati effettuati controlli su 65 veicoli, 12 esercizi commerciali, 3 supermercati e 6 tra parchi, giardini e aree pubbliche.

Le sanzioni sono state in totale 4.