In auto al parco: si può o no?

Buongiorno,

con riferimento a quanto in oggetto e alla tanta agognata possibilità di muoversi per più di 200 mt dalla propria abitazione con le dovute precauzioni, segnalo che ne nel Dpcm ne nell’ordinanza regionale è chiaramente precisato se si possa utilizzare un mezzo proprio per raggiungere un parco pubblico.

Abito a Varese, quartiere di Lissago, qua non c’è un parco di quartiere. Il più vicino è il parco Zanzi della schiranna, a 2 km a piedi lungo una strada trafficata. Come dovrei andarci coi miei bambini senza usare un’auto? Ho scritto in Regione, per ora nessuna risposta. Ho scritto alla polizia locale, mi hanno risposto che “Il decreto non ha naturalmente codificato tutti i possibili ed infiniti casi, ma la bontà della motivazione verrà valutata dall’operatore di polizia che svolge il controllo e che in quel momento dovrà considerare la situazione complessivamente e secondo quanto da Lei dichiarato” quindi va a fortuna di chi mi ferma… (?!) allora ho chiamato i carabinieri, che mi hanno gentilmente risposto che in effetti nel decreto ed ordinanza non c’è una risposta chiara e che posso usare l’auto per raggiungere il parco se è lontano. Ma sono solo parole al telefono, se mi ferma un carabiniere che non è d’accordo col collega? O un poliziotto? Non si può vivere così!! Ci vuole certezza delle leggi!! Mi permetto anche di commentare la chiusura della pista ciclabile, per la quale Ciclocittà ha già correttamente protestato come da Vs articolo. Aggiungo ai loro ragionamenti il fatto che meno aree verdi o piste aprono, più gente affollerà le poche disponibili, creando assembramenti e pericolo.

Grazie, scusate lo sfogo, cordiali saluti,

R. M.